Киев, , 10:57 — REGNUM Украинский политолог и общественный деятель Максим Гольдарб заявляет, что новая власть дает населению «качественное зрелище», но скоро потребуется и «хлеб», а с этим есть проблемы.

Такое мнение эксперт выразил сегодня, 4 сентября, комментируя последние политические события в стране.

Гольдарб подчеркивает, что сейчас практически все на Украине превратились в зрителей — соответственно, нужны зрелища.

«Новая власть спецы в этом вопросе. Качественные зрелища создают и продлевают надежды, притупляют или полностью нивелируют здравый смысл. Но завтра зрители проголодаются и будет нужен хлеб. А он — на экспорт, как и все остатки», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 3 сентября, Верховная рада Украины во втором чтении и в целом поддержала конституционные изменения, которые отменяют неприкосновенность народных депутатов. 2 сентября на совещании при участии президента Зеленского, правительства, руководства Рады и силовиков были намечены основные экономические реформы, которые власть Украины намерена провести в этом году. Среди основных реформ — массовая распродажа государственного имущества, открытие рынка земли, в т.ч. для иностранцев, концессия портов и пр. избавление от активов.