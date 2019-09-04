Анкара, , 14:30 — REGNUM 41 из 97 мэров, отстраненных от занимаемых должностей по обвинению в связях с террористами Министерством внутренних дел Турецкой Республики перед муниципальными выборами 31 марта 2019 года, приговорены судом первой инстанции к 237 годам 237 месяцам и 171 дню тюремного заключения по «террористическим» составам преступления.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в отношении 33 из обвиненных ведутся кассационные и апелляционные производства. Приговоры 7 человек уже подтверждены вышестоящими инстанциями. Судебные разбирательства по первой инстанции в отношении 52 обвиняемых продолжаются.

20 из 94 бывших мэров по приказу суда находятся под арестом. В отношении 7 человек вынесено решение об установлении судебного контроля, 8 человек подверглись задержанию, 1 подсудимый скончался во время разбирательства, 1 был оправдан в суде.