Нью-Дели, , 16:14 — REGNUM Начальник штаба ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что новые американские вертолеты АН-64Е Apache существенно повысят оперативные возможности и усилят боевую мощь индийской авиации. Об этом 3 сентября сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

На торжественной церемонии принятия на вооружение американских вертолетов Бирендер Сингх Дханоа подчеркнул, что новые АН-64Е Apache «оснащены по последнему слову техники и способны вести боевые действия в любых погодных условиях». По словам начальника штаба ВВС южноазиатского государства, данные боевые машины заменят устаревающие Ми-35 и сыграют ключевую роль в модернизации авиационного парка Индии.

Напомним, что сделка о поставке 22 ударных вертолетов AH-64E Apache была заключена с Boeing еще в 2015 году. 3 сентября 2019 года 8 новых вертолетов были размещены вблизи от пакистанской границы на авиабазе Патханкот, штат Панджаб. Примечательно, что принятие на вооружение новой партии боевых машин проходит на фоне очередного витка напряженности в отношениях с Пакистаном, который начался после ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир.