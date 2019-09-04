Нью-Дели, , 12:31 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Индии Сунил Арора возглавил Всемирную ассоциацию избирательный комиссий (ВАИК или A-WEB). Об этом 3 сентября сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Данное решение было оглашено на 4-й сессии Генеральной Ассамблее A-WEB, которая проходит в индийском городе Бенгалуру, штат Карнатака, со 2 по 4 сентября. На церемонии открытия Сунил Арора подчеркнул, что Всемирная ассоциация избирательных комиссий является «по-настоящему глобальной организацией, предназначенной для укрепления методов обеспечения электорального процесса без вмешательства в сущность выборов». Глава ЦИК южноазиатского государства также добавил, что Индия «принимала непосредственное участие в процессе создания A-WEB, став одним из учредителей данной организации в 2013 году».

Всемирная ассоциация избирательных комиссий является крупнейшим международным форумом, предназначенным для содействия эффективности и результативности проведения свободных и справедливых выборов во всем мире. Членство в A-WEB принадлежит избирательным комиссиям из 109 стран мира. 20 международных организаций являются ассоциированными членами. Индия будет председательствовать в ВАИК до 2021 года. Ранее A-WEB возглавляла Румыния.