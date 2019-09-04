Нью-Дели, , 17:59 — REGNUM Мэр кашмирского города Сринагар Джунаид Азим Матту заявил о том, что «предположения о нормализации ситуации в Джамму и Кашмире не реалистичны». Об этом 3 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В интервью изданию Джунаид Азим Матту подчеркнул: «Отсутствие тел мертвых кашмирцев на городских улицах еще не означает, что жизнь в индийском Кашмире вернулась в свое обычное русло». По словам мэра Сринагара, федеральное руководство Индии «держит в узде общественное мнение в Джамму и Кашмире», что само по себе не является нормальным. Джунаид Азим Матту добавил: «Десятилетиями кашмирские политические лидеры успешно противостояли угрозам террористических ячеек, а теперь на них охотится собственное правительство».

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особых прав и привилегий Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции штата в государственную систему южноазиатского государства. Впоследствии министерство внутренних дел Индии ввело дополнительные меры безопасности для борьбы с террористической угрозой в регионе. Индийские власти направили в Джамму и Кашмир дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыли въезд на территорию штата, а также ограничили доступ местных жителей к средствам связи и сети Интернет. Федеральное правительство также распорядилось арестовать влиятельных оппозиционных лидеров Кашмира, в том числе бывших министров штата Махбубу Муфти и Омара Абдуллу.