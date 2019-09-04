Блед, , 10:54 — REGNUM Президент Словении Борут Пахор выступил с предложением к Евросоюзу предоставить Украине и Турции «особый статус», а странам Западных Балкан дать полноценное членство в ЕС. Об этом сообщило 4 сентября издание «Украинская правда».

Заявление прозвучало на 14-м Стратегическом форуме в городе Бледе, во время дискуссии по поводу будущего Евросоюза.

Заявление политика раскритиковал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, заявив, что Турция готова к переговорам, если Евросоюз захочет обсудить взаимные обязательства.

Напомним, Турция подала заявку на вступление в ЕС в 1987 году, но в 2007 году переговоры остановились из-за позиции Германии и Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Украина никогда не вступит ни в ЕС, ни в НАТО, поскольку это вызовет конфликт Евросоюза и России.

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