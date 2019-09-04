Таллин, , 10:50 — REGNUM На пограничных постах Эстонии с 2020 года будут запущены первые пилотные проекты, в рамках которых проверка документов будет производится автоматически. Об этом рассказал глава стратегического отдела центра информационных технологий и развития министерства внутренних дел Янек Розов в программе «Кофе+».

Автоматизированная система подразумевает, что при пересечении граница на паспортном контроле при использовании технологии распознавания лиц сверяются биометрия лица и фотография на паспорте.

«В основе технологии лежит сверка контуров лица. Сканер рассчитывает положение основных точек лица, которые в принципе не меняются и уникальны для каждого человека, при этом наличие бороды или длина волос на это не влияют», — рассказал Розов, отметив, что система все еще находится на стадии разработки.