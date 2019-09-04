Нью-Дели, , 19:33 — REGNUM Оппозиционный Индийский национальный конгресс (ИНК) назвал очередной арест партийного лидера Доддалахалли Кемпегоуды Шивакумара «актом политической мести» правящей Бхаратия джаната парти (БДП). Об этом 3 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

В своем аккаунте в Twitter ИНК заявил: «Мы решительно осуждаем своенравную политику личной мести, которую правительство Бхаратия джаната парти последовательно применяет в отношении оппозиционных лидеров». По словам представителей Индийского национального конгресса, арест Доддалахалли Кемпегоуды Шивакумара является очередной попыткой правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди отвлечь внимание общественности «от собственных провалов и плачевного состояния экономики».

Ранее Служба исполнения наказаний Индии арестовала Доддалахалли Кемпегоуду Шивакумара, влиятельного оппозиционного деятеля штата Карнатака. Политику предъявлены обвинения в отмывании денег. Арест Доддалахалли Кемпегоуды Шивакумара стал уже вторым крупным арестом лидера ИНК за месяц. Напомним, что ранее под стражу был взят Паланиаппан Чидамбарам, бывший глава Минфина и МВД Индии. Политика обвиняют в коррупции и отмывании денег.