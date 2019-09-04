Нью-Дели, , 20:24 — REGNUM Индия и Мальдивы подписали договор о взаимной юридической помощи в уголовной сфере. Об этом 3 сентября сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

В министерстве иностранных дел Индии подчеркнули, что указанное соглашение создает обширную международно-правовую базу для сотрудничества двух южноазиатских государств в сфере расследования уголовных дел. Договор позволяет странам повысить эффективность сбора, обработки и обмена сведениями о преступлениях. Отметим, что ранее Мальдивы не заключали подобных соглашений с какими-либо государствами.

Договор о взаимной юридической помощи в уголовной сфере был подписан в ходе встречи министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара и его мальдивского коллеги Абдуллы Шахида. В процессе переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили развитие двустороннего сотрудничества по различным направлениям. Ожидается, что новое соглашение даст значительный толчок совместной борьбе Индии и Мальдив с террористической угрозой в регионе.