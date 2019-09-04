Москва, , 10:47 — REGNUM Следственный комитет России предъявил заочное обвинение гражданину Украины Владимиру Кошовенко за нападение на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщает 4 сентября пресс-служба СКР.

По данным следствия, 6 марта 2016 года Кошовенко принял активное участие в беспорядках, проходивших в Киеве, в ходе которых он совместно с другими участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства. В результате имуществу российскому дипведомству был причинен значительный материальный ущерб.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

Отмечается, что Киев такие явно спланированные действия против российских дипломатических учреждений квалифицирует как хулиганство. В настоящее время следователи устанавливают всех причастных к указанному преступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России заочно арестовали двоих активных участников украинской националистической организации «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые в феврале 2017 года устроили погром в здании Россотрудничества в Киеве. Радикалы разбили экспозицию памяти Федора Шаляпина и расписали лозунгами стены внутренних помещений представительства организации.

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