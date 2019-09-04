Нью-Дели, , 13:08 — REGNUM Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил о необходимости честного расследования всех случаев нарушения прав и свобод человека в индийском Кашмире. Об этом 3 сентября сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Доминик Рааб, выступая в Палате общин Великобритании, подчеркнул, что британское правительство «внимательно следит за развитием ситуации в индийском Джамму и Кашмире». Глава МИД Соединенного Королевства также добавил: «В ходе личной встречи мой индийский коллега Субраманиам Джайшанкар заверил меня в том, что все ограничения прав и свобод кашмирцев были введены временно по соображениям безопасности». По словам Доминика Рааба, необходимо «провести быстрое, тщательное и прозрачное расследование всех случаев грубого нарушения прав местного населения».

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особых прав и привилегий Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции штата в государственную систему южноазиатского государства. Впоследствии министерство внутренних дел Индии ввело дополнительные меры безопасности для борьбы с террористической угрозой в регионе. Индийские власти направили в Джамму и Кашмир дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыли въезд на территорию штата, а также ограничили доступ местных жителей к средствам связи и сети Интернет. Хотя работа наземных телефонных линий в Джамму и Кашмире была восстановлена, местные власти продолжают блокировать мобильную связь и Интернет в регионе.