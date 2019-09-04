Эрбиль, Ирак, 4 сентября 2019, 10:56 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел в Эрбиле переговоры с представителями коалиции, возглавляемой США. Об этом 3 сентября сообщает Kurdistan.ru.
Стороны обсудили вопросы безопасности в регионе, в том числе дальнейшую борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Представители коалиции отметили, что для успешной борьбы с терроризмом необходима тесная координация между центральным правительством Ирака и Иракским Курдистаном.
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