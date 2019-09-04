Тбилиси, , 10:42 — REGNUM Оппозиция обещает, что в день, когда парламент будет голосовать за утверждение нового состава правительства Грузии, устроит невиданно большой протест и не позволит назначить Георгия Гахарию на пост премьер-министра.

Это заявление на акции протеста у здания парламента Грузии 4 сентября сделал один из лидеров «Национального движения», соратник экс-президента Саакашвили Заал Удумашвили.

По его словам, назначить Гахария премьером нынешнему властителю Грузии — Бидзине Иванишвили и послушным ему депутатам парламентского большинства не позволят не оппозиция и не гражданские активисты, а грузинский народ.

«Народ еще не залечил те раны, которые Гахария нанес ему 20 июня, устроив кровавый разгон митинга у здания парламента», — отметил Удумашвили.

Он обещает, что протест, новая волна которого началась 3 сентября, после официального представления Георгия Гахария на пост премьера, с каждым днем будет усиливаться и достигнет пика именно 8 сентября.

«Народ покажет этой власти свою силу. И если эта власть ее до сих пор не увидела, 8 числа обязательно увидит», — пообещал Удумашвили.

Напомним, что 2 сентября уже бывший премьер Мамука Бахтадзе заявил об отставке, после чего весь состав правительства Грузии приобрел статус исполняющего обязанности. 3 сентября после совещания в формате политсовета правящей партии, а затем — парламентского большинства лидер и учредитель «Грузинской мечты» представил Георгия Гахарию на пост министра.

Акции протеста оппозиция провела и 3 сентября, даже предприняла попытку вторжения в парламент, но к вечеру протестный настрой спал, и у здания парламента остались лишь несколько десятков активистов, которые допоздна продолжали выступать с протестными заявлениями. Их основными слушателями были мобилизованные у парламента полицейские и рядовые прохожие и туристы, которые лишь на несколько минут задерживались, чтобы осмотреться, а затем спокойно продолжали путь в одном или другом направлении. «Большого числа» сторонников в этот день лидерам оппозиции собрать так и не удалось.