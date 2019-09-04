Нью-Дели, , 10:55 — REGNUM Президент Индии Рам Натх Ковинд назначил новых губернаторов для пяти индийских штатов — Раджастана, Кералы, Махараштры, штата Химачал-Прадеш и Теланганы. Об этом со ссылкой на аппарат президента Индии сообщает индийское новостное агентство «Джагран».

Губернатором Раджастана стал бывший губернатор штата Химачал-Прадеш Кальрадж Мишра, его место на посту губернатора штата Химачал-Прадеш занял бывший федеральный министр труда Индии Бандару Даттатрейа.

Губернатором Махараштры был назначен бывший главный министр штата Уттаркханд Бхарат Сингх Кошьяри, а губернатором Теланганы стал лидер правящей партии Индии «Бхаратия Джаната парти» в штате Тамилнад Тамилисаи Соундарараджан.

Губернатором Кералы был назначен Ариф Мухаммед Хан, которого эксперты называют «одной из опор БДП в мусульманской общине Индии». Ариф Мухаммед Хан последовательно выступает за пересмотр традиционного мусульманского права, он в том числе являлся одним из ярых сторонников отмены практики «тройного талака» или «мгновенного развода» в мусульманской общине Индии.