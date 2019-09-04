Нью-Дели, , 10:45 — REGNUM Глава МВД Индии и по совместительству председатель правящей партии Индии «Бхаратия Джаната парти» Амит Шах 3 сентября встретился с представителями панчаятов, органов местного самоуправления Кашмира, сообщает индийское новостное агентство «Джагран».

Встреча прошла в Министерстве внутренних дел Индии, в правительственном районе Нью-Дели. Амит Шах отметил самоотверженность новоизбранных депутатов органов местного самоуправления, которые, по его словам, «не побоялись участвовать в выборах, несмотря на поступающие угрозы со стороны террористов». Амит Шах выразил надежду на продолжение диалога между федеральным центром органами власти всех уровней для нормализации обстановки в кашмирской долине.

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир и разделе его территории на два субъекта федерации. Для обеспечения безопасности в регионе министерство внутренних дел Индии направило в кашмирскую долину дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыло въезд на территорию Джамму и Кашмира и ограничило перемещение в его пределах, а также заблокировало доступ местных жителей к телефонной связи и сети Интернет. В настоящее время осуществляется постепенная отмена всех