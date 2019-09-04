Вильнюс, , 10:40 — REGNUM Посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас избежал обвинений в коррупции, и с него снят статус специального свидетеля в деле о торговле литовскими визами в России, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 сентября. О том, что дело передано в суд, а в нём не фигурирует Мотузас, подтвердила генеральная прокуратура Литвы.

Обвинения выдвинуты только против литовского бывшего дипломата и предпринимателя Римантаса Шидлаускаса, гражданина России Рената Насырова и предпринимателя Альбинаса Беляускаса.

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Шидлаускаса обвиняют в получении взятки от Насырова и Беляускаса для того, чтобы он через посольство Литвы в Москве смог организовать выдачу многолетних шенгенских виз. За это он получил первый взнос и далее стал напрямую решать этот вопрос с послом Литвы Мотузасом. Однако прокуроры не доказали, что Мотузас был «в доле» и умышленно и за деньги принимал просьбы от Шидлаускаса. Именно в связи с этим с Мотузаса сняли статус специального свидетеля, который обычно присваивается лицу в шаге от обвинения.

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Отметим также, что апрельский отзыв Ремигиюса Мотузаса из Москвы для дачи показаний в качестве специального свидетеля после начала этого коррупционного скандала МИД Литвы пытался представить, как отзыв посла из-за беспокойства о безопасности дипломата в России — якобы посольству поступали угрозы из-за неправомерного решения Литвы в деле о событиях 13 января 1991 года, после чего понадобилась едва ли не срочная эвакуация посла из России.

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