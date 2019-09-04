Париж, , 10:37 — REGNUM Французской стороне не удалось убедить США согласиться на условие Ирана для его возвращения к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщает 4 сентября телеканал PressTV.

Телеканал сослался на источники, знакомые с ситуацией вокруг иранской ядерной программы. Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран пойдет на полное соблюдение СВПД при получении кредита на $15 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в случае снятия с Тегерана санкций страна готова к переговорам в формате 5+1. Кроме того, США должны вернуться к выполнению СВПД, из которого они вышли в мае 2018 года.

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