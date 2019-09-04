Шри-Джаяварденепура-Котте, , 16:20 — REGNUM Верховный суд Шри-Ланки постановил, что выборы в Совет провинций должны пройти после изменения избирательного законодательства, так как существующие правовые нормы являются недостаточными для обеспечения необходимого уровня прозрачности и четкости процедуры.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», данный вопрос был рассмотрен Верховным судом после запроса президента Шри-Ланки Матхрипалы Сирисены о возможности проведения выборов в установленный срок. В обращении лидера Шри-Ланки также содержалось замечание о том, что отсрочка выборов в Совет провинций приведет к ущемлению избирательных прав граждан.

Судебная комиссия, рассматривавшая данный вопрос, состояла из пяти судей. Помимо постановления был также опубликован пресс-релиз с детальным разъяснением оснований принятия решения в пользу изменения избирательного законодательства.