Шри-Джаяварденепура-Котте, , 18:01 — REGNUM Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в ходе митинга, прошедшего в округе Курунегала и посвященного открытию новой системы водоснабжения, призвал всех граждан страны присоединиться к нему в деле государственного строительства. Премьер-министр также отметил, что, когда он пришел к власти в 2015 году, его целью являлась модернизация страны, «а не строительство водопровода».

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», Ранил Викрамасингхе также пообещал продолжить работу над модернизацией округа Курунегала, экономика которого с момента окончания колониального правления в огромной степени зависит от кокосового производства. Премьер-министр также отметил, что начавшееся строительство скоростного железнодорожного сообщения между столицей страны Коломбо и округом Курунегала будет в значительной степени способствовать осуществлению этой задачи.

Кроме того, в ходе своего визита Ранил Викрамасингхе принял участие в открытии медицинского факультета университета Вайамба, призванного обеспечить округ квалифицированными кадрами для системы здравоохранения. Министр образования Шри-Ланки Вирадж Карьявасам, сопровождавший премьер-министра в рамках поездки, также высоко оценил значение нового образовательного подразделения.