Кандагар, Афганистан, , 10:38 — REGNUM 3 сентября глава полиции провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) генерал Тадин Хан Ачакзай заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной сотрудниками полиции провинции, был предотвращен крупный теракт.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», двое террористов-смертников планировали совершить нападение на свадебную церемонию, которая проходила 2 сентября на территории уезда Данд провинции Кандагар. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции удалось ликвидировать боевиков и предотвратить теракт.

По словам главы полиции провинции Кандагар генерала Тадина Хана Ачакзая, целью боевиков были мирные жители, которые присутствовали на свадебной церемонии.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за подготовку теракта на территории уезда Данд провинции Кандагар.