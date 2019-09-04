Копенгаген, , 16:09 — REGNUM Настало время «перезагрузить» несколько напряженные отношения между ЕС и США, которые в последние годы характеризовались дипломатическими сложностями и тлеющим торговым конфликтом — об этом заявил постоянный представитель США в ЕС Гордон Сондланд.

«Пришло время оставить позади прошлые обиды и постараться найти точки соприкосновения», — отметил дипломат. С приходом Дональда Трампа в январе 2017 года, в отношениях между США и ЕС произошел ряд дипломатических конфликтов по вопросам климатических изменений, торговли и «ядерной сделки» с Ираном. Глава Белого дома неоднократно критиковал Европейский союз как интеграционное объединение и называл ЕС «врагом» США на мировом рынке — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Гордон Сондланд изъявил желание восстановить диалог с «четырьмя лидерами» ЕС. Под этими лидерами дипломат подразумевает Урсулу фон дер Ляйен, готовящуюся возглавить Еврокомиссию, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, председателя Европарламента Давида Сассоли, а также Жозепа Борреля — Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Как сообщают датские СМИ, все четверо в ближайшие дни встретятся с Гордоном Сондландом и Госсекретарем США Майком Помпео. Стороны намерены обсудить трансатлантическое сотрудничество в сферах экономики и безопасности.