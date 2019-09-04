Копенгаген, , 13:21 — REGNUM Согласно заявлению министра обороны Дании Трине Брамсен, Дания будет наращивать свое участие в различных инициативах НАТО. Североатлантический альянс, как пишут в датских СМИ, является лучшей гарантией защиты в те времена, когда Дания вынуждена справляться с вызовами в Арктике, Гренландии, на Балтике и в киберпространстве. «Датские вооруженные силы существуют для того, чтобы их как-то применяли. Таков, по крайней мере, мой подход. Мы должны вносить свой вклад, особенно в те операции, которые имеют значение и для нас. Мы представляем собой единой целое — НАТО», — заявила министр. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

По мнению главы датского военного ведомства, оборона страны подвергается вызовам с четырех различных направлений. Во-первых, речь идет об угрозе терактов, что на протяжении долгого времени являлось приоритетной проблемой. Во-вторых, действия России, которые являются причиной наращивания наземного и воздушного присутствия НАТО в балтийских государствах. В киберпространстве, по словам министра, для Дании новые угрозы возникают ежедневно. Наконец, вызовом для Дании также представляется обеспечение безопасности вокруг Гренландии. «Я думаю, сейчас не для кого не секрет, что Арктика требует от наших Вооруженных сил гораздо большего», — отметила министр.

Трине Брамсен намерена более активно задействовать отряды спецназначения («Jægerkorpset», «Frømandskorpset»), повышение численности личного состава которых оговаривалось еще в договоре от 2018 года. «Я считаю, со временем в операциях будут участвовать все части и подразделения вооруженных сил Дании. Однако мы известны тем, что у нас есть хорошо обученные высококлассные специалисты, которые входят в составы специальных сил», — заявила министр.