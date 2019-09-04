Москва, , 10:24 — REGNUM Анонсов обмена заключенными между Россией и Украиной быть не может, заявил 4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, добавив, что факт обмена «станет известным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена лицами, удерживаемыми на территории обоих государств. Предполагалось, что он может состояться до конца августа, однако этого не произошло.

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