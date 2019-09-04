Асмэра, , 10:33 — REGNUM Генеральный директор по распространению сельскохозяйственных знаний в министерстве сельского хозяйства Эритреи Херуй Асгедом заявил о начале совместной работы правительства страны с Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) на конференции, которая проходит в Нью-Дели, Индия.

Основанная в 1994 году, КБОООН является единственным юридически обязывающим международным соглашением, связывающим окружающую среду и развитие с устойчивым управлением земельными ресурсами. Новая стратегическая рамочная основа КБОООН на 2018−2030 годы является наиболее всеобъемлющим глобальным обязательством для стран, которое позволит избежать, минимизировать и обратить вспять процесс опустынивания, деградации земель и смягчить последствия засух в затронутых районах.

На конференции представитель Эритрея продемонстрировал аудиовизуальные материалы, плакаты, а также выставку картин, на которых изображены усилия, предпринимаемые гражданами и правительством Эритреи по восстановлению и повышению продуктивности земель сельскохозяйственных угодий, ставших по различным причинам непригодными для ведения аграрной деятельности. Кроме того, Асгедом заявил о достигнутом соглашении с органом Конвенции об объединении усилий правительства Эритреи и ООН для реализации программ против опустынивания в стране максимально эффективными способами.