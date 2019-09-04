Аддис-Абеба, , 10:27 — REGNUM Спустя неделю после того, как Национальная избирательная комиссия Эфиопии обнародовала дату проведения референдума в регионе Сидамо в Штате наций и народов Юга этническая партия Волайта — Народно-демократический фронт народности Волайта — требует ответа от регионального государственного совета, почему штат позволил провести референдум по этническому принципу. Лидеры партии, которые провели пресс-конференцию в столице Эфиопии Аддис-Абебе, заявили: «Нам нужен конституционный ответ на наше требование, почему одним этническим группам позволяют ставить о вопрос о государственности, а другим [народности Волайта] такое право не предоставляется». Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Borkena.

Основной причиной недовольства Волайта стал вопрос о статусе города Хавасса, который является столицей региона Сидамо. «Насколько нам известно, город Хавасса, древнюю историю которого мы отслеживаем до настоящего времени, является центром многонационального народа, и он не может быть поделен по этническому принципу», — заявили в партии. Намерение партии в этом отношении состоит в том, что Хавасса при любом исходе должен стать городом, который будет служить центром для этнических племен волайта в случае, если Сидамо станет региональным государством.

Партия также призвала положить конец так называемому военному командному центру в регионе и убрать командный пункт, а также отменить комендантский час. Помимо Волайта, несколько других этнических групп в Штате наций и народов Юга потребовали государственности после того, как власти Эфиопии одобрили запрос на референдум народности Сидамо. Однако партия, которая управляет штатом, Народно-демократическое движение Южной Эфиопии, официально не обнародовала решения относительно этих требований о государственности.