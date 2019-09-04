Аддис-Абеба, , 16:12 — REGNUM Германия пообещала продолжить техническую и финансовую поддержку эфиопского парламента в его работе по проведению внутренних реформ в Эфиопии, о чем заявили члены Национального парламента (Бундестага) Федеративной Республики Германия.

В настоящее время делегация из 10 членов Бундестага находится в Эфиопии с двухдневным официальным визитом. Делегация уже провела дискуссию с членами Постоянного комитета по внешним отношениям и миру Парламента Эфиопии о путях укрепления межпарламентских двусторонних отношений между двумя странами, в том числе стороны коснулись обсуждения финансовой стороны вопроса поддержки. Андреас Маттфельдт, глава германской делегации, сообщил, что Бундестаг высоко оценил далеко идущие политические и экономические реформы в Эфиопии, в том числе по созданию активного законодательного органа. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

Несмотря на то, что в Германии существует развитая демократическая система с сильной законодательной ветвью власти, которая характеризуется обилием различных политических взглядов, вся страна готова оказать необходимую поддержку Эфиопии в цифровизации парламентской системы и обеспечить сопутствующую финансовую помощь. Андреас Маттфельдт добавил, что Эфиопия обладает мощным экономическим потенциалом, и страна создает благоприятную инвестиционную среду. Вдобавок, он пообещал, что «Бундестаг призовет немецкие компании инвестировать в Эфиопию».

Шитае Минале, вице-спикер Палаты народных представителей Эфиопии, отметила, что палата приветствовала техническую и финансовую поддержку со стороны Германии, поскольку это позволит Парламенту приступить к новым глубоким внутренним реформам.