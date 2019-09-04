Аддис-Абеба, , 14:38 — REGNUM Специальный посланник ИГАД (Межправительственный орган по вопросам развития) по региону Сомали, Красного моря и Аденского залива Мухаммед Али Гуйо поблагодарил правительство Эфиопии и руководство автономного сомалийского штата Гальмудуг за их приверженность достижению примирения и демократического управления в регионе.

Специальный посланник подчеркнул важность мирного, структурированного и всеохватывающего процесса примирения для того, чтобы население региона могло согласовать свои взгляды и перспективы до выборов в Галмудуге. Али Гуйо подчеркнул важность демократических, мирных, свободных, справедливых и прозрачных выборов, за которые выступает соседняя Эфиопии, оказывая «давление» на руководство автономии, чтобы такие выборы все же состоялись. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

«Мирные и демократические выборы создадут стимул для государственного строительства, безопасности и развития, что в конечном итоге будет способствовать достижению всех целей, установленных в Плане перехода к всеобъемлющей политике единого Сомали», — отметил Али Гуйо. Спецпосланник подтвердил обязательство ИГАД поддерживать инициативы Эфиопии по установлении безопасного режима контроля власти в автономии, а также давние партнерские отношения с народом Гальмудуга с целью помочь ему в его стремлении к миру. Гальмудуг является автономным районом в центральной части Сомали, созданным в августе 2006 года, но регион никогда не пытался претендовать на независимость в качестве суверенной страны. Эфиопия на протяжении десятилетия помогала руководству региона обеспечивать безопасность, чтобы достигнуть установления сильной централизованной власти на территории центральной части Сомали.