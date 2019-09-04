Скопье, , 10:48 — REGNUM Специальный представитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер провел встречу с министром иностранных дел Северной Македонии Николой Димитровым и министром обороны Северной Македонии Радмилой Шечеринской. Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», встреча прошла в рамках стратегического форума в словенском городе Бледе.

Темой обсуждения стала динамика процесса вхождения Северной Македонии в НАТО и ЕС:

«США активно поддерживают Северную Македонию в реализации ее стратегических целей — получения полного членства в НАТО и начала переговоров с ЕС. Северная Македония подала пример разрешения политических противоречий и создания перспектив для своих граждан. Преступление и преступники должны караться без исключений, безнаказанность не допустима в стране-члене НАТО с европейским будущим… Место Северной Македонии — в НАТО и ЕС», — заявил Палмер.