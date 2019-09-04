Бишкек, 4 сентября 2019, 10:13 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с посолом Казахстана в республике Каримом Кокрекбаевым по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает 4 сентября агентство «Казинформ».
Дипломат также встретился с министром иностранных дел Киргизии Чингизом Айдарбековы. Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Отдельное внимание стороны уделили предстоящему визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Бишкек.
Напомним, 21 августа министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов заявил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Киргизию с официальным визитом осенью 2019 года.
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