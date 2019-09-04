Скопье, , 10:37 — REGNUM Заместитель председателя македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Владо Мисайловски заявил, что «для блага граждан и для спасения их от этого некомпетентного и корруптированного правительства необходимы досрочные парламентские выборы».

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Мисайловски заявил, что за семь месяцев правительство смогло реализовать лишь 24,5% капитальных инвестиций, да и те с трудом. Все труднее получить разрешение на строительство — по данным государственного статистического агентства Северной Македонии на июнь 2019 года было выдано на 1,5% меньше разрешений, чем на июнь 2018. Сократилось количество занятых в промышленности — в 2019 году их число сократилось на 2,5% по сравнению с 2018 годом.

«Македония не может двигаться вперед при такой власти, поэтому нам нужны досрочные парламентские выборы, и как можно скорее», — заключил Мисайловски.