Иерусалим, , 10:41 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с комментариями относительно недавней эскалации на израильско-ливанской границе. Глава израильского правительства заявил о готовности Израиля продолжать оказывать сопротивление силам радиального движения «Хезболла». Об этом сообщило израильское информационное агентство Israel HaYom.

Премьер Нетаньяху высоко оценил подготовку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметив, что вооруженные силы действовали «решительно и ответственно». По словам Биньямина Нетаньяху, Израиль продолжит «делать все необходимое для безопасности своих граждан».

В своей речи глава израильского правительства упомянул также лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллу. «Человек в бункере в Бейруте точно знает, почему он там», — заявил Биньямин Нетаньяху.