Нью-Йорк, США, , 10:13 — REGNUM Ежедневная газета The New York Times отказалась спонсировать крупнейшую в мире конференцию нефтяников Oil & Money, которая состоится в Лондоне в октябре. Решение принято редакцией просто протеста экоактивистов, сообщает The Guardian.

Сторонники борьбы с изменением климата устроили пикет возле офиса газеты на Манхэттене. Они заявили, в частности, что лондонская конференция — это «место климатического преступления».

В редакции газеты отказ от поддержки мероприятия объяснили желанием избежать конфликта интересов. NYT решила разорвать отношения с конференцией, так как её тема «дает повод для беспокойства».

Сороковая по счету конференция Oil & Money пройдет в Великобритании с 8 по 10 октября. К участию приглашены топ-менеджеры крупнейших нефтяных компаний и лидеры стран ОПЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе экологические активисты пикетировали бразильские посольства во Франции и Великобритании. Они требовали экстренных мер для тушения лесных пожаров в Амазонии и отставки бразильского президента.

