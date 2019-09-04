Вильнюс, , 10:02 — REGNUM Еврокомиссар от Литвы Виргиниюс Синкявичюс, возможно, будет ответственным в Еврокомиссии за защиту окружающей среды, смену климата и уменьшение загрязнений. Именно такой портфель вероятнее всего достанется представителю Литвы, пишет со ссылкой на свои источники литовская деловая газета Verslo žinios.

Сам Синкявичюс такую перспективу не подтвердил, но и не стал опровергать, что это один из вариантов, не детализируя возможность получения такого портфеля. Он уже дважды встречался с избранной главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, где обсуждал какую сферу в ЕС можно доверить курировать Литве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве на уровне президента страны, правительства и парламента, объявлена борьба с Белорусской АЭС, а чиновники неоднократно заявляли, что будут стремиться навязать этот вопрос в повестку всего ЕС.