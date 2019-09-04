Дамаск, , 10:03 — REGNUM Представители курдских повстанцев в Сирии позитивно оценили идею о создании зоны безопасности, предложенную американскими военными. Об этом, как передает Al Arabia, сообщил представитель Сирийского демократического совета Ильхам Ахмед.

Однако для успеха плана необходимо, чтобы военные Турции также начали покидать демилитаризованную зону, отметил он.

Напомним, сирийские курды ведут активную борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако сталкиваются также и с турецкими военными. США поддерживают курдских повстанцев, что обостряет конфликт Вашингтона и Анкары.

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