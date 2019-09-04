Вашингтон, , 09:43 — REGNUM В Соединенных Штатах федеральный суд Вашингтона обязал администрацию Белого дома восстановить аккредитацию журналиста Playboy и политического обозревателя CNN Брайана Карема, сообщает HuffPost.

Согласно решению суда, журналисту должен быть предоставлен доступ на открытые мероприятия для прессы в резиденции Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа Карем заявил, что собирается судиться с администрацией американского лидера, поскольку действие его постоянного пропуска в Белый дом был приостановлен.

Это произошло по решению Трампа, которому не понравилось, как журналист вел себя с бывшим заместителем помощника президента Себастьяном Горкой — Карем якобы обидел его на публичном мероприятии.

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