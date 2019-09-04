Кетовский район, Курганская область, 4 сентября 2019, 09:50 — REGNUM В Курганской области жительница села Введенское пожаловалась главе Кетовского района Владимиру Архипову на поведение в сети администратора паблика «Введенское | Online», которая является депутатом местной думы. Руководитель муниципалитета дал обещание разобраться с ситуацией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Женщина высказала претензии на официальной странице главы Кетовского района.
Жительница села Введенское обратилась к районному руководителю с просьбой повлиять на народную избранницу, которая, по её мнению, препятствует открытому общению сельчан в интернете.
Отметим, что ранее жители Курганской области жаловались на недоступность комментирования в официальном паблике главы Зауралья Вадима Шумкова. Администратор страницы подробно расписал правила поведения пользователей на публичной странице главы региона, так как люди там жаловались на «мелочи», например, на злую соседскую собаку.