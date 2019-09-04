Кетовский район, Курганская область, , 09:50 — REGNUM В Курганской области жительница села Введенское пожаловалась главе Кетовского района Владимиру Архипову на поведение в сети администратора паблика «Введенское | Online», которая является депутатом местной думы. Руководитель муниципалитета дал обещание разобраться с ситуацией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Женщина высказала претензии на официальной странице главы Кетовского района.

«Многие сельчане жалуются, что админ всех блокирует, банит, заносит в чёрный список, то временно, то постоянно. И все знают, что админ — женщина, депутат, но это ведь не даёт ей право так поступать с людьми. Я ни разу не ругалась, не выражалась нецензурной бранью, соблюдаю правила сообщества, почему такая несправедливость? Публичная страница считается, а доступ как в закрытой», — пишет отчаявшаяся участница паблика.

Жительница села Введенское обратилась к районному руководителю с просьбой повлиять на народную избранницу, которая, по её мнению, препятствует открытому общению сельчан в интернете.

«Работа со страницами в социальных сетях не входит в полномочия местной власти. Аккаунты создаются гражданами по желанию, в них есть правила. Я передам ваши пожелания властям села. Возможно, они смогут изменить ситуацию», — ответил глава Кетовского района жительнице села Введенское.

Отметим, что ранее жители Курганской области жаловались на недоступность комментирования в официальном паблике главы Зауралья Вадима Шумкова. Администратор страницы подробно расписал правила поведения пользователей на публичной странице главы региона, так как люди там жаловались на «мелочи», например, на злую соседскую собаку.