Нейпьидо, , 09:38 — REGNUM В Нейпьидо прошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в рамках встречи представители двух стран договорились о расширения сотрудничества в сфере экономики, культуры и инвестиций.

Также стороны обсудили увеличение фонда экономического развития и сотрудничества с Мьянмой до $1 млрд.

Кроме того, президент Южной Кореи и государственный советник Мьянмы сошлись во мнении относительно переноса модели экономического развития Южной Кореи в Мьянму, а также создания Организации по содействию торговли (MYANTRADE) и Института развития (MDI), аналогичных KOTRA и KDI в Южной Корее.

В ходе визита Мун Чжэ Ина в Мьянму стороны подписали одно межправительственное соглашение и пять меморандумов о взаимопонимании.