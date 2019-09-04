Брюссель, , 09:36 — REGNUM Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Европейского совета Дональд Туск поздравили с назначением нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Документ опубликовал Юнкер 3 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.

«У вашего правительства есть широкие полномочия и поддержка парламента. Мы уверены, что это поможет вам воплотить все ожидания украинских жителей», — сказано в письме.

Представители Евросоюза подчеркнули неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также заявили, что с нетерпением ждут встречи с Гончаруком.

Как сообщало издание Liga.net, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о заинтересованности в дальнейшем углублении германо-украинского сотрудничества и пригласила нового премьер-министра Украины посетить Берлин.

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