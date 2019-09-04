Москва, , 09:31 — REGNUM Законопроект о сервисном обслуживании военной техники правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

Предполагается, что сервисное обслуживание станет лицензируемым видом деятельности. Порядок организации сервисного обслуживания установит правительство РФ.

Инициатива предполагает переходный период до 1 января 2021 г. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие (на день вступления в силу закона) деятельность по выполнению работ и (или) оказание услуг по сервисному обслуживанию вооружения и военной техники в соответствии с заключенными контрактами, обязаны будут получить лицензию на право осуществления сервисного обслуживания вооружения и военной техники либо прекратить ее осуществление до 1 января 2021 г.

В правительстве отмечают, что среди прочих преимуществ принятия закона нормы позволят проводить работы по сервисному обслуживанию экономически обоснованным способом, исключив затраты государственных заказчиков по государственным контрактам на доставку техники к местам проведения работ по техническому обслуживанию и ремонта в организации обороннопромышленного комплекса без соответствующей необходимости.

В настоящее время сервисное обслуживание, например, авиационной техники осуществляется в рамках государственных контрактов, заключенных между Минобороны России и интегрированными структурами (ПАО «OAK» и АО «Вертолеты России»).