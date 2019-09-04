Новосибирск, , 09:30 — REGNUM Ещё одним советником мэра Новосибирска Анатолия Локтя стал заместитель генерального директора компании «ВПК-ОЙЛ», экс-глава Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Александр Тимошенко, сообщает издание «Континент Сибирь».

Отмечается, что Тимошенко занял позицию советника мэра на общественных началах. Чёткий круг его задач пока также не определён.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советником мэра Новосибирска был назначен Виктор Воронов.

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