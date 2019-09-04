Омск, , 09:29 — REGNUM В Омской области 3 сентября состоялось совещание, посвященное вопросам взаимодействия в области охраны атмосферного воздуха. Омский губернатор Александр Бурков заявил, что «отравителям» «объявили войну».

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, глава региона убежден, что экологическую ситуацию в Омске можно улучшить только совместными усилиями региональных и федеральных ведомств.

В июле-августе значительно выросло число обращений в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования. За этот период их было более 2500. Преимущественно звонки поступали из Кировского и Советского округов Омска. На основании полученных передвижной эколабораторией данных было возбуждено уголовное дело в отношении ООО ПК «ХимПром» (ст. 251 УК РФ — «Загрязнение атмосферы»).

Бурков призвал продолжать практику возбуждения уголовных дел. Для этого необходимы факты и доказательства, которые можно собрать лишь общими усилиями разных ведомств.

«Мы объявили «отравителям» войну, и важно, чтобы ни одно ведомство «в окопах» не отсиживалось», — заявил омский губернатор.

Добавим, всего в Омске зарегистрировано 4018 объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

Читайте также: Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом