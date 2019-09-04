Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны, об этом 3 сентября он сообщил изданию Newsweek.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми. Мы любим наших польских друзей», — заявил Трамп.

Ранее глава государства отменил свой визит в Варшаву и направил вместо себя вице-президента страны Майка Пенса.

Напомним, 1 сентября нацистская Германия вторглась на территорию Польши, что стало началом Второй мировой войны. В этот день в стране проходят траурные мероприятия, что свидетельствует о том, что в стране данное событие является траурным.

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