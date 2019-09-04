Ереван, , 09:26 — REGNUM Власти США не требовали от Армении вывести из Сирии гуманитарную миссию. Об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, сообщает издание Aysor.am.

«Это не соответствует действительности. Каких-либо обсуждений или разговоров по этой теме не было», — заявил глава минобороны. Информацию о требованиях Вашингтона также опровергли в МИД Армении.

Напомним, ранее некоторые СМИ Армении опубликовали информацию, что правительство США потребовало от Еревана вывести воинский контингент из Сирии. Отмечалось, что профильные ведомства США могут запретить Армении использовать американское спецоборудование для разминирования.

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