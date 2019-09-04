Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Две транспортно-пусковые установки, внешне и по характеристикам напоминающие российские зенитные ракетные системы С-300, хотят приобрести в американских ВВС. Об этом сообщает портал The War Zone.

Заявка на закупку установок, похожих на С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2, которые НАТО классифицирует как SA-20 Gargoyle, была опубликована в конце августа. Официальный запрос появится в конце сентября. Ракетные установки нужны для учений на полигоне в штате Юта.

В ВВС пояснили, что личному составу для тренировок нужны установки, максимально сходные с оригиналом.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе американские военные заявили о планах по созданию лазера, мощность которого позволит сбивать крылатые ракеты России, Китая и Ирана.

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