Оренбург, , 09:46 — REGNUM Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в Москве подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экологии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

По словам Паслера, обеспечение экологической безопасности и благополучия жителей региона — одно из значимых направлений взаимодействия с оренбургскими предприятиями ПАО «Газпром».

"Подписанное соглашение позволит сделать эту работу более эффективной и завершить формирование единой областной системы мониторинга состояния окружающей среды», — сказал врио губернатора.

Документ, подписанный Алексеем Миллером и Денисом Паслером, предусматривает сотрудничество в решении практических задач, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды и охрану атмосферного воздуха. Представители Газпрома на постоянной основе будут участвовать в работе областного экологического совета, а также в мероприятиях по обеспечению экологической безопасности региона.

Стоит отметить, что между Газпромом и правительством Оренбургской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также программа развития газоснабжения и газификации области до 2021 года.

На 1 января 2019 года уровень газификации Оренбургской области составил 98,4% (в среднем по России — 68,6%). На территории региона действует девять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) Газпрома. В перспективе еще две АГНКС газовики разместят на федеральной трассе М-5 «Урал».

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены три физкультурно-оздоровительных комплекса, современные многофункциональные спортивные площадки, игровые комплексы, проведена реконструкция стадиона и Дворца культуры и спорта «Газовик» в Оренбурге. Запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом в селе Северное Северного района.