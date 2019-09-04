Берлин, , 09:15 — REGNUM «Немецкие ультраправые, удовлетворенные хорошими результатами, полученными в воскресенье, 1 сентября, на региональных выборах в Бранденбурге и Саксонии, обвинили вчера остальные партии в систематическом отказе рассматривать их как партнеров по правительству и заверили, что однажды это положение дел изменится, — пишет сегодня, 3 сентября, испанское издание La Vanguardia. — В обеих восточных землях партии из коалиции, управляющей Германией (христиано-демократическая CDU и социал-демократическая SPD), добились передышки от федеральных последствий, сохранив лидерство на территориях, на которых главенствуют, соответственно, с воссоединения страны в 1990 году».

Бундестаг. Берлин

На момент, когда подсчет голосов был практически завершен, оказалось, что Христиано-демократический союз получил в Саксонии 32,1%, а Социал-демократическая партия в Бранденбурге — 26,2%, хотя обе большие платформы потеряли в популярности по сравнению с результатами региональных выборов в 2014 году. В Саксонии CDU получила на 7,3% меньше, чем пять лет назад, а SPD в Бранденбурге — на 5,7% меньше. Так сказался рост недовольства федеральной коалицией.

Между тем радикальная «Альтернатива для Германии» заняла второе место в обеих землях, добившись 23,5% голосов в Бранденбурге и 27,5% — в Саксонии. «Мы получили такой результат на выборах, который не позволит держать нас на морозе вечно», — заявил сопредседатель партии Александер Гауланд на пресс-конференции в Берлине. Указав на то, что он рассчитывает на союз с христиано-демократами в будущем, Гауланд выразил надежду на формирование буржуазного консервативного большинства в Саксонии «в среднесрочной перспективе».