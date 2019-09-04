Душанбе, , 09:06 — REGNUM Между жителями приграничных населенных пунктов таджикско-киргизской границы произошел конфликт из-за несанкционированного строительства рынка, сообщает 4 сентября агентство Asia-Plus.

Отмечается, что 3 сентября в районе джамоата Чоркух города Исфары жители Киргизии попытались начать строительство рынка на одном из спорных участков. Жители Исфары выразили несогласие и воспрепятствовали строительству.

В урегулировании ситуации приняли участие правоохранительные органы Таджикистана и представители администрации Исфары. В мэрии таджикистанского города заявили, что строительные работы противоречат договоренностям межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября близ села Аксай Баткенской области Киргизии произошел конфликт с участием таджикистанских пограничников. По версии киргизской стороны, несколько граждан Киргизии загружали щебень на приграничной реке Аксай. В это время с таджикистанской стороны пограничники сделали три предупредительных выстрела.

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