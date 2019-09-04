Йоханнесбург, ЮАР, , 08:50 — REGNUM Высокопоставленный чиновник Африканского союза (АС) осудил насилие на почве ксенофобии в коммерческой столице ЮАР Йоханнесбурге, заявив, что бизнесмены, понесшие экономические потери, должны «получить справедливость». Об этом сообщает ВВС Africa.

В понедельник, 2 сентября, десятки человек были арестованы после того, как участники беспорядков разграбили магазины и подожгли автомобили.

Председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат сказал, что его «обнадеживают аресты».

По его словам, правительство ЮАР должно предпринять шаги для защиты жизни и имущества других африканских граждан, и Африканский союз полон решимости помочь стране в устранении «коренных причин, приведших к этим ужасным актам насилия».

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