Новосибирск, , 08:37 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принимает участие в работе Восточного экономического форума, который стартовал сегодня, 4 сентября, во Владивостоке. Как сообщили ИА REGNUM в новосибирском правительстве, у Травникова запланирован ряд встреч с представителями деловых кругов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, с 4 по 6 сентября в кампусе ДВФУ на острове Русский проходит Восточный экономический форум. По подсчётам организаторов, в ВЭФ примут участие более 8 тыс. представителей 65 стран мира. В V ВЭФ принимает участие президент России Владимир Путин.

ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию мероприятия.

Читайте также: Во Владивостоке проходит V Восточный экономический форум — трансляция