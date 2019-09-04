Нью-Йорк, США, , 08:37 — REGNUM В ООН заявили, что Франция, США и Великобритания могут быть причастны к военным преступлениям в Йемене, сообщает Le Figaro.

«США, Великобритания и Франция могут быть причастны к военным преступлениям, вооружая и предоставляя разведывательную или материально-техническую поддержку возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, действующей в Йемене», — говорится в заявлении экспертов при ООН.

Группа международных и региональных экспертов по Йемену, созданная Советом ООН по правам человека, рекомендует запретить поставки оружия воюющим сторонам.

«Ясно, что продолжающаяся поставка оружия сторонам в конфликте продлевает его и страдания йеменского народа. Вот почему мы настоятельно призываем государства-члены прекратить поставки оружия сторонам конфликта», — заявила на пресс-конференции член группы экспертов Мелисса Парке.

Издание отмечает, что Саудовская Аравия и ОАЭ, два основных участника коалиции, созданной для борьбы с повстанцами-шиитами, являются двумя крупнейшими клиентами США, Великобритании и Франции. Законность поставок оружия этими тремя странами и другими государствами остается под вопросом и является предметом различных национальных судебных разбирательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правозащитники ООН обвинили Саудовскую Аравию, ОАЭ, правительство Йемена, а также повстанцев-хуситов в военных преступлениях.

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